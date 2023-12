Basket: Bologna e Milano per rialzarsi, big match Trento-Venezia

10ª GIORNATA

Pistoia-Napoli è sfida tra squadre in gas, turno delicatissimo per Varese e Treviso: Bialaszewski e Vitucci sono sotto osservazione

Dopo due sconfitte di fila tra Italia ed Europa e qualche debole, ma non banale segnale di difficoltà, la Virtus Segafredo Bologna torna in campo per portare avanti la lotta con le altre tre squadre in testa alla Serie A di basket: Brescia, Venezia, Napoli. Ad affrontare la V Nere ci sarà la Bertram Derthona Tortona, che in settimana ha salutato Mike Daum.

“Domenica ci aspetta una partita molto difficile - ha spiegato Tommaso Baldasso ai microfoni di SportMediaset. Sappiamo benissimo la forza del nostro avversario, la Virtus Bologna, sappiamo quanto sono forti, la qualità dei giocatori che hanno. Per cui sarà una partita veramente molto complicata. Cercheremo di fare il massimo, di giocare la nostra partita senza avere paura, ma consapevoli di quello che possiamo fare noi e della forza dell’avversario”.

L'EA7 Emporio Armani Milano, sonoramente fischiata al Forum dopo i k.o. contro Pistoia e Žalgiris, vola in Sardegna per ritrovare un po’ di serenità e affrontare Sassari, in ripresa nelle ultime settimane dopo l’avvio balbettante nella Serie A di basket: "Da parte nostra - racconta Piero Bucchi - dobbiamo cercare di fare la miglior partita possibile, perché è vero che loro hanno in questo momento un po’ di alti e bassi, ma dobbiamo ovviamente da parte nostra conquistare una vittoria giocando una partita molto solida, molto intensa, molto di coesione".

In estasi dopo il primo storico successo sull’Olimpia, l'Estra Pistoia ci riprova contro la Gevi Napoli nella sfida che apre il decimo turno. Brescia torna a Scafati con la voglia di rivincita, nello stesso palazzetto in cui l’anno scorso buttò via l’accesso ai playoff scudetto. Poi, il big match di questa giornata: Trento-Venezia. "La Dolomiti Energia è sempre stata una squadra agguerrita - racconta Amedeo Tessitori -, molto competitiva. Quest’anno stanno facendo veramente un ottimo campionato. Noi dobbiamo andare lì con l’idea di giocare il nostro basket e di continuare il nostro percorso che abbiamo iniziato e cercando di portare a casa altri due punti".

La Openjobmetis Varese, travolta 116 a 73 nell’ultima sfida contro la Germani, ospita la seconda miglior squadra per media punti del campionato, la Vanoli Cremona. L'UNAHOTELS Reggio Emilia apre le porte del PalaBigi alla Carpegna Prosciutto Pesaro dell’ex Maurizio Buscaglia, che ha parlato così: "È una sfida che dobbiamo sentire anche per continuare meglio possibile il nostro percorso che è sì sugli avversari, ma anche su noi stessi nel crescere come squadra in tanti piccoli aspetti". Ancora senza vittorie, la sfida contro l'Happy Casa Brindisi rappresenta per la Nutribullet Treviso e il suo allenatore, Frank Vitucci, un’ultima spiaggia.