Basket, Armani in soccorso della Protezione Civile

Arriva dal mondo del basket e dall'Olimpia Milano un gesto concreto per le popolazioni colpite in questi giorni dal maltempo in tutta Italia. Il Gruppo Armani, infatti, ha deciso di devolvere gli incassi delle tre sfide al Mediolanum Forum di questa settimana (martedì e giovedì in Eurolega contro Maccabi e Efes, domenica in campionato con Sassari) alla Protezione Civile a supporto degli interventi di soccorso in atto.