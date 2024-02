Basket, si alza il sipario sulla Final Eight di Coppa Italia: "Offriamo un'esperienza globale"

LE PAROLE DEL PRESIDENTE

Già esplosa la mania-Coppa Italia: grandi squadre in campo, grande spettacolo fuori con oltre 36mila biglietti venduti

Torino ospita ancora il grande basket con la Frecciarossa Final Eight 2024 presented by UnipolSai. Dal 14 al 18 febbraio si sfideranno sul parquet dell’Inalpi Arena Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, UNAHOTELS Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket, Estra Pistoia per assegnare la Coppa Italia 2024.

Ci sono tutti i presupposti, anche secondo il presidente di LBA Umberto Gandini, per regalare un grande spettacolo: "L'obiettivo è far meglio dell'anno scorso. Già riconfermarsi sarebbe un bellissimo risultato. Ma con gli investimenti che abbiamo fatto e con la voglia di costruire un altro evento intorno all'evento sportivo l'obiettivo è avere un maggior numero di pubblico, contare su più presenze".

L’evento è realizzato con il supporto della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino e il coinvolgimento della FIP Piemonte. Saranno tante le novità di questa edizione, a iniziare dall’inserimento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale: "Abbiamo deciso di portare la famiglia a celebrare la Coppa Italia insieme e quindi l'invito accolto con entusiasmo dalla Lega femminile porterà anche le Final Four di Coppa Italia. Dall'altro canto abbiamo scelto questa occasione per celebrare quanti hanno costruito con la loro carriera, con la loro attività sportiva nel passato più o meno recente la storia della nostra pallacanestro. Avremo dei grandissimi personaggi che si alterneranno sul palco e sul parquet dell'Inalpi Arena e che riceveranno l'applauso giusto e il tributo giusto da parte del pubblico".

Dopo avere battuto lo scorso anno ogni record di affluenza nella storia della Coppa Italia con oltre 36mila spettatori nei quattro giorni di gare, l’edizione 2024 sta già migliorando questi numeri. Infatti, al 1° febbraio 2024, sono stati venduti oltre 36mila biglietti per i cinque giorni di gara. In particolare, confrontando il dato attuale con quello del 1° febbraio 2023, si registra un aumento dell’11% di biglietti venduti rispetto alle sole gare maschili della scorsa edizione. Così la finale di domenica 18 febbraio è già “sold out”, le semifinali di sabato 17 stanno avviandosi verso il tutto esaurito.

Un organizzazione studiata nei minimi dettagli da LBA, come spiegato anche del presidente Gandini: "Vogliamo migliorare un livello già alto, che è quello che abbiamo ottenuto nel 2023, cercando di offrire il più possibile un'esperienza globale, con maggiori opportunità di intrattenimento oltre quello che evidentemente avremo in campo. Ci sono le otto squadre migliori del girone d'andata che si sfidano per conquistare la Coppa Italia, fuori dal campo vogliamo far provare che bello è passare il tempo a vedere un evento di basket in un palazzo al coperto, con tante occasioni di gioco e altro tipo di intrattenimento. Musica, food and beverage, quindi passare tanto tempo insieme anche dopo la fine dell'evento agonistico".