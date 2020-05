Basket, adesso è ufficiale: Moretti all'Olimpia Milano

BASKET

Colpo di mercato dell'Olimpia Milano che, come anticipato, ha messo sotto contratto Davide Moretti. L'atteso annuncio sul sito ufficiale dell'Armani: "Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo pluriennale con Davide Moretti, nato a Bologna il 25 marzo 1998, 1.90 di statura, play-guardia, nelle ultime tre stagioni alla Texas Tech University di Lubbock". "Sono molto felice e orgoglioso di far parte del progetto di un club ambizioso e leggendario come quello di Milano - dice Davide Moretti -. Coach Ettore Messina, la sua voglia di vincere e il suo carisma, sono stati determinanti nella mia scelta. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, di imparare e migliorare all'interno di una organizzazione del massimo livello europeo".

"Davide Moretti - dice il general manager Christos Stavropoulos - ci permette di rinforzare il nucleo italiano della nostra squadra con un ragazzo giovane sul quale abbiamo puntato per molti anni convinti che abbia le qualità caratteriali e tecniche per aiutare lo sviluppo del nostro progetto".

Dopo aver giocato nelle giovanili di Pistoia Basket e Stella Azzurra Roma, ha debuttato in Serie A proprio a Pistoia nella stagione 2014/15 e nelle due successive ha giocato in A2 a Treviso. Nel 2017 si è trasferito in America per giocare a Texas Tech. Con i Red Raiders ha giocato 106 partite in tre anni. Nella stagione 2018/19, la squadra ha raggiunto la Finale NCAA perdendola con Virginia. Lui ha segnato 11.5 punti di media, è stato incluso nel terzo quintetto della Big-12 conference e con il 92.4% è stato primo di conference nei tiri liberi, posizione confermata nella stagione 2019/20 in cui ha segnato 13.0 punti per gara. Davide Moretti è figlio di Paolo Moretti, che ha vinto tre scudetti e la medaglia d'argento agli Europei del 1997 con la nazionale italiana. Moretti ha giocato otto competizioni ufficiali con la Nazionale giovanile compreso un Mondiale Under 17 nel 2014 e la conquista della medaglia di bronzo agli Europei Under 18 del 2016.