Basket: 3 giocatori del Fenerbahce di Datome positivi al COVID-19

Il coronavirus ha colpito anche i primi sportivi in Turchia. Come riportato dal giornalista greco George Zakkas, 3 giocatori di basket del Fenerbahce, club in cui milita l'italiano Luigi Datome, sono risultati positivi al CoVID-19: si tratterebbe di Kostas Sloukas, Jan Vesely e Ahmet Duverioglu, oltre al team manager Cenk Renda. In mattinata la società turca aveva diffuso notizia di diversi giocatori e membri della società che presentavano sintomi.