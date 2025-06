Milano, Grant Basile è un obiettivo per il reparto italiani

Stando a quanto riportato da Fabrizio Lorenzi (Repubblica), se l'Olimpia Milano decidesse di liberare Guglielmo Caruso in vista della prossima stagione il primo profilo per sostituirlo sarebbe Grant Basile. Grazie allo status di naturalizzato italiano e giocatore formato in Italia, il lungo 25enne nato in Wisconsin tornerebbe utile nella compilazione delle liste per la LBA. Nessun contatto è stato avviato tra le parti, considerato che l'ex Tortona e Pistoia è ancora impegnato nelle finali promozione con Cantù, ma il termine della stagione sportiva potrebbe accelerare la trattativa.