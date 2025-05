Olympiacos, Bartzokas: "Speriamo di essere un po' più fortunati"

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Final 4 di Abu Dhabi, Georgios Bartzokas (coach Olympiacos) ha parlato così dell'atto conclusivo dell'Eurolega 2024/25: "È sempre importante essere presenti a questi eventi. È fantastico che siamo qui per il 4° anno. A volte questo non basta. Vogliamo il titolo. Speriamo di essere un po' più fortunati quest'anno. Spanoulis è più forte da giocatore o da coach? Questo è attraente per voi, i media. Domani la partita è Olympiacos-Monaco. Se me lo chiedete, è più difficile averlo davanti a me come giocatore. È la sua prima stagione da allenatore. Come giocatore ha vinto tre trofei, quindi potrebbe essere un po' più difficile".