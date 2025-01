Barford tira su Reggio Emilia: "Siamo carichi e determinati"

Intervistato su "Il Resto del Carlino", Jaylen Barford ha fatto un bilancio della prima parte di stagione della Unahotels. "Con Milano è arrivata una sconfitta che sicuramente ci lascia un po' di rammarico per come è maturata nei secondi finali, ma a mente fredda dobbiamo riconoscere che abbiamo giocato una partita solida. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro, rimanendo concentrati e portando il loro contributo. Qualificarci per la Final Eight di Coppa Italia è davvero un ottimo traguardo, anche perché era uno degli obiettivi che tutti volevamo raggiungere. Se devo fare un bilancio del girone d'andata, direi che sono stati mesi di duro lavoro e di grande crescita. Adesso credo che ognuno di noi abbia trovato il proprio ritmo, la propria dimensione e il proprio ruolo all'interno della squadra e, come naturale conseguenza, ci conosciamo molto meglio tra di noi. Siamo carichi e motivati"