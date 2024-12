Virtus, Baraldi: "Azionisti mi hanno chiesto di restare"

Il dirigente virtussino, per il quale si erano ipotizzate le dimissioni in seguito a quelle di coach Banchi, ha rilasciato una dichiarazione a Il Resto del Carlino. Ne riportiamo il passaggio più significativo: "Gli azionisti mi hanno chiesto di restare al mio posto almeno in questa fase e io ho accolto il loro invito anche per consentire a Dusko Ivanovic di iniziare il suo lavoro nel migliore dei modi possibili. Un capitano non abbandona mai la nave quando affonda e io credo che sia ancora possibile provare ad aggiustare la stagione in Eurolega. Per questo abbiamo voluto qui a Bologna chi ha già fatto qualcosa di simile l'anno scorso quando ha preso il Baskonia quasi in fondo alla classifica e l'ha portato ai playoff".