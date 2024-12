Virtus, anche il CEO Baraldi valuta le dimissioni

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, coach Luca Banchi potrebbe non essere l'unico esponente di spicco dimissionario della Virtus Bologna. Il CEO, secondo il quotidiano bolognese, "è andato a dormire meditando le dimissioni essendo stufo di metterci la faccia per altri". Decisiva l'ultima sconfitta in Eurolega in ordine di tempo, l'88-90 dopo un supplementare contro l'ALBA Berlino. Il contratto di Baraldi, occorre ricordarlo, era stato rinnovato un paio di mesi fa.