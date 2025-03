Efes, smentite le voci di un avvicendamento tra Banchi e Kokoskov

"I contenuti pubblicati da vari media sui social media in merito ai cambiamenti che apporteremo allo staff tecnico della squadra non corrispondono alla verità. Siamo pienamente fiduciosi che la nostra squadra raggiungerà i suoi obiettivi per il resto della stagione sotto la guida del nostro capo allenatore, il signor Luca Banchi": con questo comunicato, apparso sui profili ufficiali dell'Anadolu Efes, la società turca ha messo a tacere alcune speculazioni emerse negli ultimi giorni, che avrebbero voluto i biancoblu in contatto con Igor Kokoskov per il ruolo di head coach già per il finale di 2024/25.