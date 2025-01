Luca Banchi su Milano: "Li conosco come una squadra molto orgogliosa"

Attraverso il sito ufficiale dell'Anadolu Efes, il coach ex Virtus Bologna ha presentato la sfida odierna ai biancorossi (palla a due alle 18.30 italiane): "È una partita che ci offre l’opportunità di dimostrare la nostra voglia di vincere le partite in Eurolega e con questa partita possiamo cambiare il nostro corso attuale. L'EA7 Emporio Armani Milano è una possibile squadra playoff che arriverà a Istanbul con forti motivazioni. Li conosco come una squadra molto orgogliosa e sanno quanto sia importante questa partita per entrambe le squadre. Pertanto, sulla base della nostra esperienza nelle ultime partite, spero che ci concentreremo nel modo giusto per questa partita, mostreremo determinazione e giocheremo un basket che ci farà competere. Perché questo è un campionato in cui ogni posizione e ogni partita è importante. E vogliamo davvero giocare una partita di livello diverso da quelle precedenti".