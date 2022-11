Banchero ribadisce: "Voglio giocare con l'Italia per l'amore che ricevo"

LE PAROLE

Il cestista degli Orlando Magics: "Non giocherò con gli Usa"

© Getty Images Paolo Banchero si sente italiano e ha ribadito che giocherà con la nostra Nazionale: "La mia intenzione è quella di giocare con loro, ma non sono sicuro del quando". La stella degli Orlando Magics, prima scelta all'ultimo Draft, ha avuto un impatto devastante sulla Nba e il team Usa ha iniziato a corteggiarlo: "No, ora faccio parte della nazionale italiana. Non ho mai giocato per il team Usa. Non sono ancora mai stato lì, ma la quantità d’amore che sto ricevendo è pazzesca. Incredibile. Non vedo l’ora di andare in Italia".

In un podcast condotto da RJ Hampton Banchero ha parlato della sua storia: "La mia famiglia è italiana dalla parte di mio padre, il mio bisnonno è nato in Italia e poi si è trasferito a Seattle e messo radici negli USA: per questo sia mio nonno che mio padre sono nati e cresciuti negli Stati Uniti, ma hanno forti origini italiane. Crescendo mi sono chiesto spesso perché il mio nome fosse Paolo, così diverso da quello degli altri ragazzi attorno a me. Mio padre si chiama Mario, mio zio Angelo, un altro Armando e mio fratello Giulio: per questo mi sono reso conto di quanto fossero importanti per lui le nostre origini, anche se non ha mai vissuto in Italia".

Tre anni fa ha ottenuto il passaporto italiano: "Quando avevo 16 anni, gli Azzurri hanno contattato mio padre per indagare sulle sue origini e capire se avesse passaporto italiano. Alla sua risposta affermativa, è iniziato il percorso di selezione: sono andato più volte a San Francisco all’ambasciata italiana, ho avuto degli incontri e alla fine mi hanno concesso il passaporto".