Baldi (DG ALBA Berlino): "Eurolega? Non grande unità tra i club"

L'edizione odierna del quotidiano tedesco BILD contiene una lunga intervista a Marco Baldi, attualmente DG dell'ALBA Berlino. L'ex centro, tra le altre, di Olimpia Milano e Cantù ha così delineato le condizioni della squadra gialloblu e del panorama di Eurolega: "Quello che non mi era mai accaduto in 35 anni è che 8 giocatori di alto livello si infortunassero contemporaneamente. Questo ha un impatto. Innanzitutto, i risultati non sono buoni. Gli allenatori sono costretti a improvvisare. Inoltre quando perdi molte partite, c'è una pressione extra e un cattivo umore. In linea di principio, abbiamo un orientamento chiaro. Abbiamo molti giocatori giovani e bravi, ma tutti possono e vogliono migliorare ancora. Ciò richiede un ambiente appropriato e allenamenti specifici, e noi ce li abbiamo. Non stiamo pensando di cambiare giocatori o allenatori. Final 4 di Eurolega ad Abu Dhabi? Chiedono solo alle squadre con licenza A, agli azionisti, includendo anche il CSKA Mosca (attualmente bandito dalla competizione). Tutti quelli che teoricamente possono qualificarsi per la Final 4, a cui certamente non apparteniamo, non vengono nemmeno interpellati. Il grande problema dell'Eurolega sembra essere che non c'è una forte unità tra i club. La struttura di gestione e il processo decisionale sono completamente passati da un ex CEO ai club con licenza A. Questo può essere positivo. Ma se non c'è un accordo, sarà molto difficile. Lo dico molto chiaramente: amiamo l'Eurolega e vogliamo esserci anche noi. Ma se non esiste una strategia chiara per identificare come ci si vuole effettivamente posizionare in futuro, allora è anche difficile per noi prendere un impegno molto chiaro e dire: 'Non importa come, la cosa principale è che giochiamo in Eurolega'. Al momento non è visibile una strategia chiara".