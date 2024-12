Detto, fatto: Baldasso cresce e si prende Tortona sulle spalle

"Posso dare una mano in più alla squadra, è questo il mio obiettivo da inizio anno". Tommaso Baldasso non ha saputo resistere: troppa fretta, troppo voglia di vincere. Ed è così che la guardia della Bertram Derthona Tortona ha anticipato i tempi, vestendo i panni del leader già nell'ultimo match del 2024 contro la capolista Trento. Baldasso ha guidato i suoi compagni con 17 punti, seconda miglior prestazione stagionale in LBA Serie A. Decisive le sue triple, insieme a quelle di Candi e Weems, per lanciare la fuga piemontese che si è chiusa con il punteggio di 91-77. 8ª vittoria in campionato, 6º posto in classifica e passo importante verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.