AZZURRI IN ITALIA: SI AGGREGANO MELLI, RICCI, FLACCADORI, CARUSO E SARR

Con ancora negli occhi la bella serata di Reykjavik, gli Azzurri faranno rientro in Italia nella giornata odierna con un volo in partenza dalla capitale islandese direzione Bologna per poi dirigersi verso Reggio Emilia. Lo staff tecnico ha autorizzato Davide Moretti e Federico Poser a lasciare il raduno. Si aggregano alla squadra il Capitano Nik Melli, Giampaolo Ricci, Diego Flaccadori, Guglielmo Caruso e Dame Sarr. In vista della gara di lunedì 25 novembre contro l’Islanda sono quindi 14 gli atleti a disposizione di coach Gianmarco Pozzecco.