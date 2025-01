Dopo l'espulsione della serata con lo Zalgiris, coach Ergin Ataman ha affidato al proprio profilo Instagram i propri pensieri sul momento del Panathinaikos: "Non potete fermarci! Siamo la squadra migliore del mondo! Abbiamo i giocatori migliori. Abbiamo lo staff migliore. Abbiamo i tifosi migliori. Abbiamo la migliore arena. Abbiamo il presidente migliore. Con me o senza. Con Lessort o senza. Con Yurtseven e Grigonis o senza. L'ottava stella sarà in O.AK.A.!"