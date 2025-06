Trieste, GM Arcieri: "Nuovo coach? Sto valutando tantissimi nomi"

L'edizione odierna de Il Piccolo ospita alcune dichiarazioni del General Manager dei giuliani, unica squadra insieme a Brescia ancora senza un coach per la prossima stagione di LBA: "Giocatori stranieri da aggiungere al roster? Mi prendo il tempo necessario per fare le valutazioni: so che alla Summer League di Las Vegas, al California Classic e a Salt Lake City, a luglio, ci sono molte partite interessanti da cui poter trovare nomi da inserire nelle nostre liste. Non c'è fretta: abbiamo tre stranieri su sei ma anche fossero stato zero su sei avrei fatto lo stesso. Abbiamo lavorato per mesi, abbiamo già una lista pronta per ogni posizione dei giocatori stranieri (non per forza americani, stiamo valutando anche altre opzioni). Abbiamo nomi interessanti nel mirino ma restiamo aperti a soluzioni differenti: nei tornei estivi (io sarò a Las Vegas, ma avremo scout attivi negli altri posti) arrivano giocatori che hanno giocato in altri posti nel mondo, decidono di venire a giocare in Europa o magari non hanno firmato in NBA. Il nuovo coach? Ci stiamo prendendo il tempo necessario, dovrà essere una scelta molto attenta. C'è moltissimo interesse, soprattutto dopo la conferma della coppa. Sto valutando tantissimi nomi, non soltanto americani. Non deve essere necessariamente qualcuno come Christian, non per forza americano, ma qualcuno che condivida i valori della Pallacanestro Trieste, lo stile di gioco e la cultura che abbiamo costruito nelle ultime due stagioni".