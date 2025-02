Michale Anumba risolve con Pistoia e passa in A2 a Cividale

Così il comunicato dei toscani, nella serata di ieri: "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la guardia/ala Micheal Anumba. Il club ringrazia il ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera". Così invece i friulani, nella tarda serata di martedì 11: "La UEB Gesteco Cividale comunica con grandissima soddisfazione di aver raggiunto un accordo con Micheal Anumba, ala piccola di 192 cm per 100 kg proveniente da Estra Pistoia Basket 2000. L'atleta già da domani sarà a disposizione di coach Stefano Pillastrini per il match contro Acqua S.Bernardo Cantù".