Valerio Antonini: "Trapani può vincere lo Scudetto"

In un'intervista concessa al Giornale di Sicilia, il presidente di Trapani Valerio Antonini ha commentato la striscia di 5 vittorie consecutive in LBA: "Un risultato che sarebbe storico per la pallacanestro italiana ma anche per lo sport italiano. Una squadra neopromossa, siciliana e ad un passo dal fallimento un anno e mezzo fa, che può adesso vincere lo scudetto. Repesa è una guida per tutti i giocatori dentro e fuori dal campo. Ho una particolare adorazione per questo uomo". Il calendario di LBA, quasi a farlo apposta, metterà di fronte i siciliani all'imbattuta capolista Trento proprio nel fine settimana a venire (domenica 15, ore 18.15, PalaShark).