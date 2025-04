Anticevich: "Privilegio indossare la maglia di Varese"

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione di Grant Anticevich. Ecco le sue prime parole: «È bello essere a Varese, in un club con grande storia non solo in Italia ma anche a livello eurpeo ed è un privilegio per me poter giocare con questa maglia. Mi sono subito messo a disposizione di coach e compagni, penso che abbiamo una squadra di ottimo talento e cercherò di dare il mio apporto per rendere felici i tifosi. Prima di accettare, ho avuto la possibilità di parlare con il coach che mi ha spiegato il suo stile di gioco e quello che vuole in campo; ha ritenuto che le mie caratteristiche potessero essere ideali per il suo stile e lo penso anche io. La possibilità di confrontarmi con una pallacanestro di alto livello in un gruppo come quello biancorosso mi hanno spinto ad accettare questa proposta e non vedo l’ora di giocare domenica. Che giocatore sono? Uno che in attacco può dare il suo contributo con il tiro da tre punti, mentre in difesa può dare consistenza a rimbalzo con la fisicità. Sono consapevole della situazione in cui siamo, ma siamo professionisti e la pressione fa sempre parte della nostra carriera. Non abbiamo tante partite da giocare ma la pressione deve servirci da stimolo per lavorare in settimana e fare bene e non deve essere un ostacolo. Sono certo che se lavoreremo tutti insieme in una stessa direzione i risultati arriveranno».