Varese, Alviti: "Contro Treviso vogliamo sfruttare il momento"

Intervistato dal Gazzettino in vista della sfida con la Nutribullet Treviso (domenica 12, ore 18.15, Itelyum Arena), a presentare la sfida che attenderà l'Openjobmetis Varese è Davide Alviti (ex della partita, visto dal 2018 al 2020 in maglia De' Longhi): "A Treviso mi sono trovato strabene: abbiamo vinto (Coppa Italia LNP 2019 e promozione in Serie A, nda), c'erano un ambiente caldo e un magnifico gruppo di italiani. Tutto ciò mi portò a legare molto con i tifosi e la città, ancora adesso ho rapporti con qualcuno di loro e quando posso faccio una scappata. Peccato solo per la stagione interrotta dal Covid. La Nutribullet sta facendo un'ottima stagione, tanto da guadagnarsi la speranza di entrare fra le 8 migliori. Ciò che conta per Treviso sarà la prestazione, cercare di portare a casa i 2 punti, cosa che naturalmente cercheremo di fare anche noi, davanti al nostro pubblico che ci aiuta sempre. Noi veniamo dalla prima vittoria in trasferta, a Sassari, e vogliamo sfruttare il momento. Abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio, il roster era molto rinnovato, ora stiamo cercando di trovare la quadra dopo aver preso giocatori di esperienza. Facciamo ancora parecchi errori ma rispetto a prima siamo più solidi".