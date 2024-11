La Pallacanestro Varese è felice di comunicare di aver raggiunto un accordo con Keifer Jerail Sykes, playmaker statunitense classe ‘93 che vestirà la canotta della Openjobmetis fino al termine della stagione. Sykes è un giocatore di grande esperienza europea e leadership, capace di attaccare con il pick’n’roll sia per sé stesso che per i compagni. In Italia ha già giocato con le maglie di Avellino e Milano, dove è stato compagno di squadra di Luis Scola.