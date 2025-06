Virtus Bologna, firmato Derrick Alston Jr.

Le dichiarazioni del Direttore Generale Paolo Ronci: “Derrick è stato uno dei primi giocatori selezionati insieme a Coach Ivanovic per la nuova stagione. Arriva alla Virtus dopo un'ottima stagione in una lega estremamente competitiva come la ACB, dove ha mostrato le sue qualità tecniche e atletiche, pronto a misurarsi in nuove sfide, in Italia e in Euroleague.”