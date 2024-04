All'asta la maglia di Michael Jordan quando giocò a Trieste

© Sotheby's

Era il 1985 e un Michael Jordan ventiduenne, già campione ma non ancora il fuoriclasse che sarebbe diventato, scese sul parquet a Trieste per giocare durante un tour in Europa indossando una maglia in cotone arancionero con la scritta bianca Stefanel al centro corredata dal tradizionale logo arancione del quadrifoglio e il numero 23. Come riporta "Il Piccolo", oggi per quella maglia Sotheby's ha fissato un prezzo base di 420mila dollari, circa 400mila euro.