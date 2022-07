Alessandro Gentile, cade dal balcone e si frattura una vertebra: "Sto bene"

L'incidente

Il cestista è stato vittima di un incidente domestico mentre era in vacanza a Formentera: "Sono un miracolato"

La ringhiera che cede e la caduta. Alessandro Gentile, cestista ed ex capitano dell'Olimpia Milano, è stato vittima di un incidente domestico mentre si trovava in vacanza a Formentera con la fidanzata Vanja, il fratello Stefano e alcuni amici. © instagram

"Sono un miracolato, davvero non ho altre parole per fare una sintesi di quello che mi è successo - ha spiegato Gentile -. Ha ceduto la ringhiera in legno della terrazza della villa che ho preso in fitto per alcuni giorni di vacanza, facendo un volo più o meno di quattro metri. Ero appoggiato a questa ringhiera, quando all’improvviso mi sono ritrovato giù. Una botta incredibile, ho anche perso conoscenza".



Il cestista ha subito la frattura di una vertebra cervicale e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Gentile, attualmente senza squadra dopo le recenti esperienze tra Varese e Brindisi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Palma di Maiorca. Lì ha trascorso la notte di domenica per poi essere dimesso nella serata di lunedì.

© instagram

Su Instagram ha voluto rassicurare tutti: "Nelle ultime ore sono uscite notizie molto allarmanti sulle mie condizioni di salute. Vorrei tranquillizzare tutti. Purtroppo, mentre mi trovato in vacanza sono stato vittima di un incidente domestico. Nulla di grave. Ringrazio chiunque abbia avuto un pensiero o un messaggio per me e mi dispiace che vi siate preoccupati".