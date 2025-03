GM ALBA Berlino: "Noi fuori da Eurolega? Non c'è decisione concreta"

Intrevenuto come ospite al podcast "Dyn Timeout", Himar Ojeda (General Manager ALBA Berlino) ha commentato così i rapporti in vigore al momento tra la società tedesca dei "nostri" Spagnolo e Procida e il board di Eurolega: "In questo momento, non c'è una decisione concreta sull'argomento da parte della EuroLeague. Penso che questo sia il nostro 5° o 6° anno nella lega. E se non mi sbaglio, 3 anni fa siamo finiti più in alto in classifica rispetto al Panathinaikos. All'epoca non ho sentito commenti o articoli che dicessero: 'Il Panathinaikos deve essere più competitivo o dovrebbe uscire dalla lega'. Non è stato scritto niente di tutto questo, e penso che non sia giusto scriverlo di noi, perché la gente sa con quali armi stiamo combattendo".