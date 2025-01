Il Real ha sconfitto il Maccabi 116-113 in una delle partite più combattute nella storia delle competizione segna un nuovo record: non si erano mai segnati 229 punti in una gara di Euroleague. Battuto il record che durava da 20 anni: 22 gennaio 2004, gara tra la Skipper Bologna e lo Zalgiris Kaunas, per un totale di 224 punti.