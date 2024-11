A BOLOGNA NON CI SONO TIFOSI DEL MACCABI BASKET

Non ci sono, sugli spalti dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dove alle 20.30 è cominciata la partita di Eurolega con la Virtus Bologna, sostenitori del Maccabi Tel Aviv, avversaria di turno in Eurolega, la massima competizione del basket europeo. Come già emerso durante la giornata, non ci sono, infatti, gruppi organizzati di supporter della squadra più titolata del basket israeliano, ma non si notano, sugli spalti, nemmeno simboli che possano rendere riconoscibili i tifosi del Maccabi. Come non si notano altri simboli che siano riconducibili a cose che non hanno a che fare col basket. Il livello di allarme attorno alla partita era cresciuto dopo i fatti di Amsterdam, seguiti all'incontro fra l'Ajax e la sezione calcistica della polisportiva israeliana. Niente cori, fischi o striscioni nei pressi dell'impianto e anche all'ingresso in campo della formazione israeliana tutto si sè svolto nella massima regolarità e tranquillità. Come annunciato dalla Questura bolognese, la squadra ospite è stata scortata fino allo stadio e lo sarà per tutta la sua permanenza in Italia.