Zanardi trasferito al San Raffaele a Milano: "condizioni instabili"

Alex Zanardi, viste le "instabilità delle condizioni cliniche", sarà trasferito presso il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano". Lo rende noto Claudio Zanon, direttore sanitario dell'ospedale Valduce, precisando che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso". L'atleta paralimpico, dopo l'incidente in handbike, era stato trasferito in un un centro riabilitativo nel Lecchese.