Pallavolo: Lagonegro fa festa per la promozione in serie A2

Appuntamento fissato per domani, sabato 10 maggio, alle ore 18, in piazza Bonaventura Picardi, per la festa promozione della Rinascita Volley Lagonegro, che domenica scorsa ha centrato il ritorno nella serie A2 di pallavolo maschile. In precedenza - come annunciato dall'ufficio stampa - alle ore 16.30, nella sala consiliare del Comune, si terrà la conferenza stampa di fine stagione con il presidente Nicola Carlomagno, il ds Nicola Tortorella, l'allenatore Waldo Kantor e Nicola Fortunato, capitano del sestetto biancorosso.