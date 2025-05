Da Luna Rossa a Tita-Banti, in corsa per il 'Velista dell'anno'

Cinque finalisti in corsa per il 'Velista dell'anno'. Sarà assegnato il 21 maggio, durante la cerimonia a Villa Miani a Roma, il premio - giunto alla 31/a edizione - riservato ai testimoni più qualificati della vela italiana a livello internazionale. L'evento vede la collaborazione tra Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica e si presenta quest'anno con una veste rinnovata, un nuovo logo e un regolamento aggiornato per assegnare le "Stelle della Vela" destinate ai protagonisti della stagione agonistica 2024. Per il Velista dell'Anno FIV, i cinque finalisti sono: Luna Rossa Prada Pirelli Women Team, vincitrici della Puig Women America's Cup 2024, Luna Rossa Prada Pirelli Youth Team, vincitori della UniCredit Young America's Cup 2024, Marta Maggetti medaglia d'Oro a Parigi 2024, classe iQFOiL, Ruggero Tita e Caterina Banti medaglia d'Oro a Parigi 2024, classe Nacra 17, Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio campioni del mondo juniores classe 420. Per la Barca dell'Anno - Trofeo Confindustria Nautica, sono in lizza: L'AC40 Luna Rossa vincitrice America's Cup 2024 young e women. Il Grand Soleil 44 Performance vincitore di 4 titoli mondiali consecutivi Lo Swan 65 Translated 9 protagonista all'Ocean Globe Race 2023-24. Per l'Armatore - Timoniere dell'Anno, i finalisti sono: Sofia Giondi Campionessa Europea J/70 2024, Massimo Romeo Piparo Armatore dell'Anno UVAI 2024. Alberto Rossi Campione del Mondo Melges 32 2024. "Per la Federvela è da sempre il momento in cui la comunità si ritrova per riconoscere e valorizzare i protagonisti della stagione conclusa - le parole del presidente Fiv, Francesco Ettorre -. Quest'anno lo facciamo con un incredibile entusiasmo, grazie ai risultati straordinari di Parigi 2024, le sei medaglie vinte agli Youth World Sailing Championships, alle vittorie dei team Young e Women di Luna Rossa in America's Cup e al grande lavoro di tutto il movimento".