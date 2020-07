Zanardi, parla il medico: "Sarà come scalare l’Himalaya"

“Bisogna essere realisti. Per Alex sarà una scalata dura come l’Himalaya, ma bisogna essere fiduciosi. Nessuno fa miracoli, ma faremo il possibile”, queste le parole rilasciate dal dottor Franco Molteni, che dirige il reparto di riabilitazione del centro in cui è stato trasferito Zanardi dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno. Il professor Molteni ha ricordato, in un'intervista al Corriere della Sera, che la situazione del suo paziente è molto complicata, tanto quando scalare appunto l’Himalaya.