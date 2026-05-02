Zanardi, l'ironman dalle mille sfide che non si è mai arreso

La storia di Alex Zanardi è stata un inno ostinato alla vita. Perché l’ex pilota bolognese, simbolo mondiale del paralimpismo, non aveva mai accettato l’idea di arrendersi. Lo ha fatto ieri sera, come annunciato stamattina dalla famiglia, dopo sei anni di lotta estrema contro l’ennesima prova che il destino gli aveva imposto. Se n’è andato il 1° maggio, lo stesso giorno che 32 anni fa portò via Ayrton Senna, lasciando un’eredità fatta di sfide, coraggio e grandezza morale.