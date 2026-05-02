ADDIO CAMPIONE

Quando Papa Francesco scrisse una lettera a Zanardi: "La tua storia è un esempio"

Nel 2020 l'allora Pontefice dedicò un pensiero al campione paralimpico: "Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta"

02 Mag 2026 - 12:25
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"Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso". Iniziava così la lettera che nel 2020 Papa Francesco scrisse a Zanardi, da poco ricoverato dopo il secondo tragico incidente in provincia di Siena. "Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti - proseguiva il messaggio di Papa Bergoglio affidato a La Gazzetta dello Sport - facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente".

Zanardi, dai motori al ciclismo: una vita dedicata allo sport

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