Quando Papa Francesco scrisse una lettera a Zanardi: "La tua storia è un esempio"

"Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso". Iniziava così la lettera che nel 2020 Papa Francesco scrisse a Zanardi, da poco ricoverato dopo il secondo tragico incidente in provincia di Siena. "Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti - proseguiva il messaggio di Papa Bergoglio affidato a La Gazzetta dello Sport - facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente".