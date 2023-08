Wwe, è morto a 36 anni il wrestler Bray Wyatt

© italyphotopress

Il wrestler Windham Lawrence Rotunda, noto come Bray Wyatt, è morto all'età di 36 anni a causa di un infarto. Era apparso l'ultima volta all'evento pay-per-view Royal Rumble 2023, dopodiché era stato colpito dal covid e aveva contratto problemi cardiaci che gli hanno impedito di esibirsi. Paul Levesque, dirigente della federazione, ha dichiarato: "Ho appena ricevuto una chiamata dal WWE Hall of Famer Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il nostro membro a vita della famiglia della WWE Windham Rotunda è morto inaspettatamente oggi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e chiediamo che tutti rispettino la loro privacy in questo momento."