Mondiali pallanuoto, il Settebello parte bene: 17-5 alla Romania

CAMPAGNA: "CON LA SERBA CE LA GIOCHIAMO"

"Nel primo tempo abbiamo subito due gol stupidi e in avanti eravamo piuttosto bloccati, stretti, poco fluidi. Poi i ragazzi si sono sciolti, del resto non giocavano una partita ufficiale da un paio di settimane". Così il ct del Settebello Sandro Campagna commenta la vittoria contro la Romania. "La difesa è stata molto buona, Nicosia ci ha dato sicurezza, bravo anche Baggi Necchi quando è entrato. Dalla difesa si costruiscono le grandi squadre. L'attacco ha acquisito controllo e velocità col passare dei minuti, migliorando palleggio ed efficacia. Ora affronteremo la Serbia, tre volte campionessa olimpica. Sappiamo che è una squadra straordinaria con grandi individualità e un bravissimo allenatore. Alternano pressing a zona. Hanno due fuoriclasse assoluti come Mandic e Jaksic, ma confido che ce la giocheremo alla pari", ha aggiunto.