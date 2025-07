Tennis, Elisabetta Cocciaretto vince il 125 di Bastad

Elisabetta Cocciaretto è la vincitrice del WTA 125 di Bastad. Porta bene la città svedese alle giocatrici italiane. Dopo Lea Pericoli nel 1960, Sandra Cecchini nel 1987 e 1990 e Martina Trevisan (che proprio qui è tornata dopo un lungo stop) nel 2024, tocca alla marchigiana alzare le braccia al cielo in terra svedese battendo in finale in finale 6-3 6-4 la polacca Katarzyna Kawa.