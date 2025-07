Nautica, Monaco Classic Week celebra l''Art de Vivre la Mer' allo Yacht Club

Eleganza, tradizione e una profonda passione per il mare: la 17ª edizione della Monaco Classic Week, organizzata dallo Yacht Club de Monaco, celebra lo spirito unico dell''Art de Vivre la Mer', rendendo omaggio al patrimonio marittimo vivente incarnato dagli yacht classici. Istituito nel 1994, questo evento biennale è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati della vela d'epoca, onorando imbarcazioni grandi e piccole, il savoir-faire artigianale e le abilità marinaresche tradizionali del passato. Ciò che rende originale la manifestazione è la partecipazione - solo su invito - di oltre cento imbarcazioni selezionate con la massima cura. Tra i cinquanta yacht a vela classici attesi figurano il tre alberi 'Créole' (1927), 'Invader' (1905), le golette 'Zaca' (1929), 'Puritan' (1930) ed 'Elena of London' (2009), il cutter bermudiano 'Manitou (1937) e i cutter aurici Viola (1908) e Partridge (1885), quest'ultimo al traguardo del suo 140° anniversario. Immancabile anche 'Tuiga' (1909), iconico 15-Metre IR e portabandiera dello YCM da oltre trent'anni.