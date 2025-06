Ginnastica: Raffaeli e Dragas regine delle finali agli Assoluti a Folgaria

Si sono appena concluse anche le finali per attrezzo ai Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica. I due agenti della Polizia di Stato Sofia Raffaeli e Tara Dragas conquistano due medaglie d'oro a testa al PalaGhiaccio di Folgaria. Il bronzo olimpico di Parigi 2024, dopo aver trionfato ieri nell'all around per la quarta volta consecutiva, si aggiudica due titoli di specialità a cerchio (29.750) e palla (28.400), portando a cinque le medaglie vinte in questa edizione contando anche i due argenti alle clavette e al nastro. Tara Dragas invece, è la nuova campionessa assoluta alle clavette (28.600) e al nastro (29.050). La diciottenne di San Daniele del Friuli - appena rientrata dal suo secondo campionato europeo senior a Tallinn, dove ha vinto la medaglia d'oro per team insieme a Raffaeli e Taglietti e alla Squadra senior - dopo il quinto posto continentale estone e l'argento ieri nel concorso generale assoluto mette in bacheca i due titoli di specialità e due piazze d'onore rispettivamente a cerchio (28.350) e palla (28.150).