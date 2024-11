Ruggero Tita si prepara all'avventura in SailGP: "È un'ottima piattaforma per prepararmi a Olimpiadi e America's Cup"

Abbiamo cercato di costruire un team più italiano possibile oltre a inserire una serie di figure particolarmente esperte. Abbiamo Jimmy (Spithill, NdR) che svolgerà il ruolo di CEO, che non si risparmia mai seguendoci in gommone, partecipando ai vari meeting e dandoci consigli interessanti per noi. Ci saranno inoltre Philippe Presti, coach di Luna Rossa, Kyle Langford, che ha vinto tre volte in SailGP con il team australiano. Gli italiani li conoscete già: Andrea Tesei, che svolgeva il compito di fly controller su Luna Rossa e che svolgerà da noi lo stesso ruolo; Enrico Voltolini che occuperà la posizione di G2 e Alex Sinclair, uno dei grinder più esperti del circuito. Sicuramente un team eccezionale in cui si inserisce alla perfezione anche Giulia Fava che ha vinto con Luna Rossa la Women's America's Cup. Ovviamente serviranno molte ore in acqua per fare un po' d'esperienza e riuscir a costruire il team affinché ogni membro sia parte integrante, puntando ad avvicinarsi al livello dei primi, visto ce abbiamo visto in acqua come sia altissimo e quanto sia difficile avvicinarli con le poche ore di allenamento che abbiamo alle spalle. L'idea è quella di immettere il massimo di energie in quest'avventura.