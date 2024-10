L'Italia sbarca nella SailGP: ufficializzata la presenza del team di James Spithill

Confermati inoltre Spagna, Nuova Zelanda, Australia, Rockwool Danimarca, Emirates GBR, Stati Uniti, Svizzera, Canada e Germania, mentre in casa italiana c'è ancora grande attesa per la composizione dell'equipaggio anche se diversi membri potrebbero provenire da Luna Rossa. Oltre a Spithill quasi sicura la partecipazione di Ruggero Tita che potrebbe ritrovare in barca Caterina Banti dopo il secondo oro olimpico conquistato a Parigi 2024. Non è da escludere nemmeno un'eventuale presenza di trimmer come Andrea Tesei che amplierebbe la "colonia" proveniente dal sindacato guidato da Patrizio Bertelli.