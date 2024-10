Ruggero Tita guarda già alla prossima America's Cup: "Luna Rossa prosegue, spero di esser fra i protagonisti"

Ai microfoni di SportMediaset il 32enne delle Fiamme Gialle non ha nascosto la propria delusione per non aver preso parte alla competizione dopo il secondo oro olimpico conquistato insieme a Caterina Banti nel Nacra 17, tuttavia è pronto a lavorare per un'esperienza tutta nuova: "L’Olimpiade è stata fantastica, una preparazione durata tre anni e che abbiamo rispettato tutte le tappe di preparazione vincendo Mondiale ed Europei. Questa grande esaltazione si è schiantata sul muro di esser in panchina qui. E’ stato comunque un grande onore esser al fianco di atleti come Checco e Jimmy (Bruni e Spithill, NdR), cercando di supportarli, dare una mano e dare le migliori indicazioni per regatare - ha sottolineato Tita -. Ho vinto due ori con Caterina ed è stato un grande onore averla a bordo. Non so quanto pesano perché l’America’s Cup è un altro livello di regate e competizione. Sarà una kermesse importante".