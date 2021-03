Parte l'America's Cup: confermata per il 10 marzo la prima sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand

VELA

Il governo locale ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta Covid per la città di Auckland

L'America's Cup di vela partirà regolarmente il prossimo 10 marzo, quando è in calendario la prima sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand. Lo conferma l'organizzazione, dopo che il governo neozelandese ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta per la citta' di Auckland (da domenica fine del lockdown, una misura che aveva fatto slittare il via della manifestazione, prevista originariamente per il 6 marzo). Prada Cup a Luna Rossa, premiazione con la Haka maori afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp





afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp

afp Ultime gallery Vedi tutte

Previste due regate mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo che servirà a un team per arrivare ai 7 successi necessari a conquistare la Coppa.

Vedi anche vela America's Cup, Luna Rossa batte Ineos Uk 7-1 e vince la Prada Cup

Il via alle gare è stato dato anche dopo che un'altra allerta ha smesso di preoccupare le autorità, quella di un possibile tsunami. Ieri ad Auckland sono state infatti registrate tre scosse di terremoto che hanno colpito la stessa città e tutto il nord est del paese, e gli esperti non avevano escluso anche possibili conseguenze via mare. Ma poi l'allarme è rientrato.