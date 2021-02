America's Cup, Luna Rossa batte Ineos Uk 7-1 e vince la Prada Cup

PRADA CUP

È la seconda volta che Luna Rossa vince le Challenger Series, 21 anni dopo l'ultima

Luna Rossa nella storia. Luna Rossa in finale. Il team italiano demolisce Ineos Team UK con il punteggio di 7-1, vince la Prada Cup e conquista la qualificazione per il Match dell'America`s Cup 2021. Un risultato straordinario per il Team Prada Pirelli, che stanotte si è aggiudicato entrambe le regate (gara-7 e 8) guadagnandosi la possibilità di sfidare il defender e padrone di casa Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nella 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.

È la seconda volta che Luna Rossa vince le Challenger Series (21 anni dopo il memorabile successo su America One, sempre a Auckland), regalando all'Italia la terza partecipazione della storia all`America`s Cup (ci riuscì anche Il Moro di Venezia nel 1992). Il prossimo obiettivo diventa quello di portare finalmente il trofeo in Italia, anche se i kiwi rappresentano un ostacolo sicuramente molto temibile da affrontare comunque a testa alta, dopo quanto dimostrato in queste ultime settimane.