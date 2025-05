Momento storico per l'America's Cup: Napoli ospiterà l'edizione 2027

Le regate si svolgeranno a cavallo fra Castel dell'Ovo e Posillipo, mentre le basi dei team saranno stabilite a Bagnoli dove il governo ha deciso di investire al fine di riqualificare l'area e renderle un polo mondiale per il mondo della vela: "Il complesso lavoro di risanamento ambientale e riqualificazione a Bagnoli è già in corso e procede secondo i piani. L'America's Cup fungerà da potente acceleratore per il turismo, l'economia marittima, l'imprenditoria locale e lo sviluppo di nuove competenze, fornendo un'anteprima tangibile di ciò che quest'area potrà diventare al completamento della sua rigenerazione urbana - ha aggiunto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario straordinario di Governo per l'Area -. Vorrei ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e tutti gli stakeholder istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia accordata alla nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dimostrare la sua capacità di fornire risultati concreti".