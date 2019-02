Tyson senza limiti: mega spinello al festival della marijuana

11/02/2019

Non smette mai di far parlare di sé Mike Tyson, che dopo aver appeso i guantoni al chiodo è diventato un imprenditore e ha aperto un ranch in California per la produzione di cannabis. L'ex campione mondiale dei pesi massimi, che in passato ha ammesso di aver sempre fumato marijuana anche mentre era un pugile professionista, nel weekend è stato pizzicato mentre fumava un enorme spinello durante un festival di marijuana.