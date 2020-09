Trotto benefico a Torino. Si corre in favore della onlus "Specchio dei Tempi"

SOLIDARIETA'

A Torino un sabato di corse all’insegna della solidarietà Il trotto italiano offre il suo contributo concreto alla battaglia contro il Covid grazie alla tappa piemontese del Circuito delle Stelle. Si scende in pista per supportare "Specchio dei Tempi", la Fondazione benefica del quotidiano torinese "La Stampa", saranno gli stessi driver partecipanti a dare il buon esempio con una donazione per la onlus, presente all'Ippodromo con un proprio stand e rappresentata da Angelo Conti, vicepresidente e consigliere di amministrazione della Fondazione, attualmente ai vertici dei progetti internazionali della stessa.

In gara giornalisti di rango, l'ex campione italiano, europeo ed intercontinentale di pugilato Alberto Servidei, il "Sindaco del Trotto" Beppe Bellandi, l'onorevole Edoardo Fanucci (già vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera). Un bel gruppetto di driver occasionali tenuti d’occhio dall'onorevole Cesare Ercole che pur costretto in tribuna da un turno di squalifica sarà presente a Vinovo. I driver partecipanti si tasseranno per offrire il loro contributo a Specchio dei Tempi a supporto della lotta al Covid, donazione che sarà poi integrata da Hippogroup, la società di corse che gestisce il magnifico impianto torinese.