Sumo, la velocità di Takayasu Akira nel firmare gli autografi

06/12/2018

Takayasu Akira è uno dei lottatori di sumo più famosi in Giappone e riesce a dare spettacolo anche lontano dal dohyo: basta vedere come firma autografi. Innanzitutto non è una vera e propria firma ma una manata sul foglio e poi la velocità è da catena di montaggio, uno dietro l'altro come dimostra questo video...