Battocletti si conferma regina: "Molto fiera di me"

Su un percorso che le ricordava il parchetto dove correva da bambina, Nadia Battocletti ha portato in gara la gioia e la leggerezza di quegli anni per trionfare ancora una volta agli Europei di cross, dove domina da sei anni, tra titoli giovanili e senior. A Lagoa, in Portogallo, l'azzurra è arrivata da favorita assoluta e nessuna delle possibili rivali ha potuto fare nulla per impedirle di difendere il titolo di campionessa continentale senior. Una conferma d'oro che è arrivata anche per la staffetta mista, a sottolineare il felice momento dell'atletica italiana. "Sono tanto, tanto, tanto fiera di me - ha commentato la trentina -. Si pensa che sia sempre tutto facile ma in realtà si può provare un po' di stanchezza, di ansia. La vita di un'atleta non è soltanto correre, c'è molto altro, ma sono felice che per me l'atletica resti un posto sicuro, piacevole". Sul movimentato tracciato portoghese, Battocletti è stata sempre nelle posizioni di testa per non incorrere in cadute, trovandosi a lottare con la britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can prima di sferrare l'attacco decisivo per arrivare da sola al traguardo tra gli applausi del pubblico. "È stata una competizione combattuta, devo ammettere che l'hanno messa giù tosta ma me la sono goduta - ha spiegato -. L'attacco era stato pianificato ed è venuto naturale. Papà mi dava consigli e quando sono rimasta sola lo sentivo dire... 'ok ok vai tranquilla, è fatta'. Quando penso a mamma e papà mi scende sempre una lacrima... sono felice che mi seguano, mi assistano. Mi capiscono appieno, non è scontato". Il suo prossimo obiettivo è lontano da piste e sentieri, ma solo per un giorno. "Il 30 dicembre devo fare l'esame di geotecnica, l'ultimo prima della laurea in ingegneria - ha annunciato l'azzurra -. Spero di farmi un bel regalo. Il giorno dopo sarò di nuovo in strada a Bolzano e poi andrò a fare un raduno al caldo per preparare le gare indoor. Si ricomincia subito un'altra stagione che spero sia altrettanto magica". Nel 2025, Nadia ha vinto l'argento dei 10.000 ai Mondiali di Tokyo e il bronzo dei 5000, oltre al titolo europeo dei dieci km su strada e questi Europei di cross. In festa con la 'regina del cross' a Lagoa ci sono anche Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, saliti sul gradino più alto nella staffetta. E' il terzo oro nelle ultime quattro edizioni per gli azzurri, già campioni d'Europa a Piemonte 2022 e ad Antalya 2024.