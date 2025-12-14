Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Battocletti si conferma regina: "Molto fiera di me"

14 Dic 2025 - 20:31

Su un percorso che le ricordava il parchetto dove correva da bambina, Nadia Battocletti ha portato in gara la gioia e la leggerezza di quegli anni per trionfare ancora una volta agli Europei di cross, dove domina da sei anni, tra titoli giovanili e senior. A Lagoa, in Portogallo, l'azzurra è arrivata da favorita assoluta e nessuna delle possibili rivali ha potuto fare nulla per impedirle di difendere il titolo di campionessa continentale senior. Una conferma d'oro che è arrivata anche per la staffetta mista, a sottolineare il felice momento dell'atletica italiana. "Sono tanto, tanto, tanto fiera di me - ha commentato la trentina -. Si pensa che sia sempre tutto facile ma in realtà si può provare un po' di stanchezza, di ansia. La vita di un'atleta non è soltanto correre, c'è molto altro, ma sono felice che per me l'atletica resti un posto sicuro, piacevole". Sul movimentato tracciato portoghese, Battocletti è stata sempre nelle posizioni di testa per non incorrere in cadute, trovandosi a lottare con la britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can prima di sferrare l'attacco decisivo per arrivare da sola al traguardo tra gli applausi del pubblico. "È stata una competizione combattuta, devo ammettere che l'hanno messa giù tosta ma me la sono goduta - ha spiegato -. L'attacco era stato pianificato ed è venuto naturale. Papà mi dava consigli e quando sono rimasta sola lo sentivo dire... 'ok ok vai tranquilla, è fatta'. Quando penso a mamma e papà mi scende sempre una lacrima... sono felice che mi seguano, mi assistano. Mi capiscono appieno, non è scontato". Il suo prossimo obiettivo è lontano da piste e sentieri, ma solo per un giorno. "Il 30 dicembre devo fare l'esame di geotecnica, l'ultimo prima della laurea in ingegneria - ha annunciato l'azzurra -. Spero di farmi un bel regalo. Il giorno dopo sarò di nuovo in strada a Bolzano e poi andrò a fare un raduno al caldo per preparare le gare indoor. Si ricomincia subito un'altra stagione che spero sia altrettanto magica". Nel 2025, Nadia ha vinto l'argento dei 10.000 ai Mondiali di Tokyo e il bronzo dei 5000, oltre al titolo europeo dei dieci km su strada e questi Europei di cross. In festa con la 'regina del cross' a Lagoa ci sono anche Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, saliti sul gradino più alto nella staffetta. E' il terzo oro nelle ultime quattro edizioni per gli azzurri, già campioni d'Europa a Piemonte 2022 e ad Antalya 2024.

Ultimi video

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

02:26
MCH VIDEO BOXE 13/12 MCH

Lorenzo Berlusconi dal pugilato leggero a quello federale: l'esordio è vincente

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

MCH VIDEO BOXE 13/12 MCH

Lorenzo Berlusconi dal pugilato leggero a quello federale: l'esordio è vincente

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:28
Taekwondo: l'Italia chiude gli Europei U.21 con sei medaglie
20:33
Dal baby Littler al 71enne Lim, tutti pazzi per le freccette
20:32
Biathlon, slittino e snowboard, domenica tinta d'azzurro
20:31
Battocletti si conferma regina: "Molto fiera di me"
20:30
Pattinaggio di velocità, due podi azzurri in Coppa del Mondo